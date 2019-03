Ci sono anche 73 sardi, di cui 18 donne, tra i 2.600 candidati alle europarlamentarie del M5s che saranno celebrate sulla piattaforma Rousseau. Stavolta le primarie online dei cinquestelle si svolgeranno in due momenti: un primo step che vedrà il voto su base regionale, un secondo su base circoscrizionale (in questo caso la circoscrizione Isole Sardegna-Sicilia), al quale accederà chi ha preso più preferenze voti nella propria Regione.

Complessivamente tutto il percorso dovrebbe durare un paio di settimane. I profili sono accompagnati da una legenda dei meriti corrispondenti ai requisiti richiesti per partecipare, ovvero la laurea, le menzioni speciali, la partecipazione ad almeno un evento Open Rousseau, la conoscenza dell’inglese di livello B2 o superiore, esser stato volontario a eventi M5s o rappresentante di lista, essere portavoce del Movimento o avere un alto livello di specializzazione.

Tra i sardi in lizza, in 52 sono in possesso di una laurea. Tra gli altri: Anna Sulis, 57 anni, già candidata su Rousseau alle regionarie dove arrivò quarta; Donato Forcillo, 32 anni e già assessore al Bilancio del comune di Porto Torres amministrato dal sindaco M5s Sean Christian Wheeler; Andrea Zucca, 49 anni, già candidato alle Comunali di Quartu; Stefania Sanna, 47 anni, portavoce M5s presso il Comune di Sinnai; Rosalia Carta, già nello staff della sindaca di Assemini Sabrina Licheri.

Commenti

comments