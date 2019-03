Morena Bronzetti è stata nominata vice presidente Sales and Distribution di Air Italy e prenderà servizio il prossimo 8 aprile. Bronzetti, come si legge in una nota entra in Air Italy “dopo oltre 20 anni di esperienza in compagnie aeree commerciali e dopo aver maturato una lunga carriera sia in Alitalia, sia in Qatar Airways, dove finora ricopriva l’incarico di Country Manager per la Francia e il Benelux.

A lei verrà affidata la responsabilità sulla supervisione delle vendite dirette e indirette, della rete vendita negli Stati Uniti, della gestione dei rapporti con i general sales agents, che rappresentano la Compagnia all’estero e della strategia di distribuzione di Air Italy”.

“Morena entra nella squadra nel momento di maggior sviluppo del nostro network estivo – dichiara Rossen Dimitrov, Chief Operating Officer di Air Italy – sia negli Stati Uniti e in Canada, con l’inaugurazione dei voli fra Milano, Los Angeles, San Francisco e Toronto, sia rispetto al network nazionale, che continua a crescere insieme ad Air Italy”.

