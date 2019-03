E’ durato un’ora il vertice a Villa Devoto tra Christian Solinas e uno dei top manager di Alitalia convocato ieri dal governatore subito dopo le interlocuzioni con la Commissione europea sulla continuità aerea tra la Sardegna e Penisola.

L’incontro riguardava la possibilità che Alitalia accetti senza compensazioni gli oneri di servizio pubblico su Cagliari e Alghero, come già si è impegnata a fare per un anno Air Italy su Olbia. In questo caso rimarrebbe in piedi per un anno – fino al nuovo modello di continuità che sarà proposto dalla Giunta, con tariffa unica ed esteso agli scali minori – l’attuale servizio di collegamento ma senza esborsi di denaro pubblico per compensare gli oneri.

Alitalia dovrà prendere una decisione entro l’8 aprile. Non trapelano discrezioni sul contenuto del vertice di stamattina che è stato definito dalla Regione interlocutorio.

