Proseguono le iniziative dei poliziotti della Questura di Cagliari per stroncare il mercato

della droga in città e sottrarre agli spacciatori i grossi guadagni dalla vendita dello stupefacente.

Ieri, nell’ambito dell’operazione “Affari di Famiglia”, le pattuglie dei Falchi hanno eseguito alcune perquisizioni domiciliari a Quartu Sant’Elena ed hanno arrestato quattro persone stroncando una fiorente attività di spaccio condotta da un’intera famiglia. Si tratta di Pietro Piccioni , 49enne di Quartucciu, pregiudicato, Silvana Anoffo, 67eneedi Quartu , Francesca Cunico, 43enne, di Quartu e Michele Cunico 39enne anch’egli ritenuti responsabili, in flagranza, di detenzione ai fini di spaccio in concorso di sostanze stupefacenti.

Da diversi giorni i Falchi erano sulle tracce di un grosso traffico di hashish e marijuana che produceva ingenti quantitativi di denaro a favore di una famiglia di Quartu. Infatti dopo un periodo di osservazione e pedinamento di un fuoristrada Ford ranger bianco, gli agenti sono riusciti ad identificare come gestore del traffico Pietro Piccioni, che aveva la disponibilità del mezzo. Nel corso dell’attività ed a seguito di precise informazioni gli agenti hanno notato che Piccioni bordo del fuoristrada arrivava a Cagliari per dirigersi verso le aree di spaccio di San Michele e Sant’Elia.

I Falchi hanno quindi avuto modo di accertare Piccioni aveva la disponibilità di due ville a Quartu e a Quartucciu. Al termine delle operazioni ieri le pattuglie dei Falchi, insieme alle Unità cinofile della Guardia di Finanza – hanno eseguito contestualmente una doppia perquisizione domiciliare nella villa di Piccioni a Quartucciu e all’interno della villa nella disponibilità dello stesso e della sua compagna Silvana Anoffo a Quartu S. Elena.

L’operazione è scattata al momento in cui i Falchi hanno visto Piccioni in compagnia di due donne, Francesca Cunico e Silvana Anoffo , che si allontanavano dall’abitazione di Quartu S.Elena per dirigersi con fare sospetto verso Cagliari. Nel corso della perquisizione della villa di Quartu, nella disponibilità della famiglia Anoffo – Cunico sono state trovate diverse buste di marijuana per un peso complessivo di circa 2 kg e circa 1 kg di hashish. L’attenzione degli agenti è stata poi richiamata da un rilievo presente nel giardino di casa con recenti segni di scavo. Infatti al suo interno c’era un involucro contenente 60.000 euro circa in banconote di diverso taglio ed attestanti il provento della lucrosa attività della coppia Piccioni – Anoffo.

Un altro particolare che ha incuriosito gli agenti è stato nel decoro degli arredi della villa di Piccioni a Quartucciu, già sottoposta a sequestro preventivo per l’esecuzione di opere abusive, presumibilmente avvenute con i proventi dello spaccio di droga in considerazione del fatto che Piccioni è senza stabile occupazione.

