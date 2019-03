Appuntamento all’estremo nord della Sardegna per la tournèe primaverile di Theandric Teatro Nonviolento, compagnia teatrale cagliaritana diretta da Maria Virginia Siriu, impegnata dal 27 marzo al 7 giugno in sette centri della regione con “La vedova scalza”, lo spettacolo ispirato all’omonimo romanzo di Salvatore Niffoi, primo classificato al premio Campiello nel 2006.

Dopo il successo del primo appuntamento al Teatro Civico Oriana Fallaci di Ozieri, domani (giovedì 28 marzo) si replica alle 21 al Cineteatro Nelson Mandela di Santa Teresa Gallura.

In scena, come avvenuto negli appuntamenti precedenti che hanno visto l’opera calcare i palcoscenici di numerose e prestigiose rassegne nazionali (Salone Internazionale del Libro di Torino 2018, Salone Off, Bookcity Milano) e importanti scenari isolani (Museo di Bitti), ci saranno gli attori Carla Orrù, Fabrizio Congia, Marco Secchi e Andrea Vargiu.

Il 3 aprile la compagnia sarà di scena al Teatro Tonio Dei di Lanusei (ore 21) e due giorni dopo (venerdì 5, ore 21 ) al Teatro Electra di Iglesias. Il mese di maggio vedrà Theandric di scena al Teatro Eliseo di Nuoro (venerdì 3, ore 21) e il giorno dopo (sabato 4) alle 19 al Teatro Grazia Deledda di Paulilatino. A giugno, infine, appuntamento domenica 7 al Teatro Massimo di Cagliari, alle ore 21.

I pareri positivi di pubblico e critica sono il risultato dell’incontro tra due percorsi, entrambi all’insegna della ricerca sulle radici e l’identità sarda: quello della letteratura di Salvatore Niffoi e quello del teatro di Maria Virginia Siriu. Dalla commistione di questi due mondi è nata una pièce teatrale che attraverso il physical theatre dà corpo alle emozioni, ai valori e ai linguaggi che popolano il romanzo, vero e proprio caso editoriale del 2006.

I costumi dell’opera sono curati da Marilena Pitturru e Salvatore Aresu e le maschere dalla stessa Pitturru. Lo spettacolo, con la regia di Maria Virginia Siriu, ha una durata di 65 minuti, e prevede l’acquisto di un biglietto (a 10 euro più 1 euro di prevendita) presso Do It Yourself, l’innovativo servizio di biglietteria per eventi e spettacoli che semplifica il processo di acquisto a tutti gli utenti, a costi contenuti e attraverso molteplici canali di vendita.

