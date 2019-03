Le preoccupazioni di Confindustria sono le stesse del governo, non c’è alcuna volontà di contrapposizione: così il vicepremier Luigi Di Maio, secondo quanto riportano fonti del ministero, ha rassicurato gli investitori americani incontrati a New York, dopo gli ultimi dati diffusi da Viale dell’Astronomia. Di Maio ha parlato quindi di consapevolezza di un rallentamento generalizzato e importante sia all’interno della Ue sia come effetto della guerra dei dazi.

Incontrando il gruppo di investitori americani, il vicepremier ha spiegato la ‘Fase 2’ del progetto italiano sul bilancio, caratterizzata per un orientamento più marcato agli investimenti, alla crescita e allo sviluppo economico, e ha rassicurato la platea sulla volontà assoluta di arrivare a fine mandato del governo guardando come orizzonte l’intera durata della legislatura.

Commenti

comments