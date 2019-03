Dopo l’annuncio della gradita reunion lo scorso anno, gli Static-X si preparano a partire nuovamente in tour dopo un decennio di inattività. L’occasione è il ventennale dell’uscita del popolarissimo primo album Wisconsin Death Trip, che sarà suonato per intero dalla lineup originale della band, e il tour sarà anche dedicato alla memoria di Wayne Static, il frontman deceduto nel 2014. Gli ospiti sono davvero eccezionali: insieme agli Static-X ci sarà infatti un pacchetto composto da Wednesday 13, Soil e Dope. Appuntamento sabato 12 ottobre al Rock Planet di Pinarella di Cervia (RA).

“La nostra intenzione è quella di omaggiare Wayne e celebrare le canzoni che portiamo tutti nel cuore da più di vent’anni. Vogliamo ricreare l’atmosfera che si respirava nel 1999 e suonare i classici degli Static-X dal vivo a tutto volume”, dice il bassista Tony Campos. Ken Jay, batterista della band, aggiunge: “naturalmente capiamo che i fan vogliano sapere chi ci sarà alla voce. Ne abbiamo discusso a lungo e siamo giunti alla conclusione che in questo momento sarebbe inappropriato focalizzare l’attenzione su qualsiasi altra persona che non sia Wayne, Tony, Koichi o me. Ci sembra il modo migliore per onorare la memoria di Wayne e l’anniversario di Wisconsin Death Trip insieme a tutti i nostri fan.”

Ma non è tutto, perché Tony, Koichi e Ken hanno anche annunciato che la band sta lavorando alacremente a un nuovo disco. L’album ha già un nome: si chiamerà Project Regeneration, un titolo molto chiaro che indica la nuova linfa vitale che sta scorrendo nelle vene del gruppo. Non è ancora stata rivelata la data di uscita, ma gli Static-X stanno lavorando con lo storico produttore Ulrich Wild, e hanno confermato che le nuove canzoni conterranno alcune delle ultime registrazioni di Wayne Static, così come alcuni special guest da band amiche. Possiamo quindi aspettarci scintille ed emozioni sul palco del Rock Planet.

Commenti

comments