Prende il via venerdì 29 marzo, nella sede Ierfop Onlus di Cagliari, il ciclo di seminari denominati “Seminare per l’accessibilità – Seminari orientativi sul mercato del lavoro”, incentrati sul tema dell’orientamento al lavoro e della progettazione per l’imprenditorialità.

Gli eventi fanno parte del percorso formativo denominato Programmare per l’accessibilità – Co-working platform (POR Sardegna FSE 2014-2020, Obiettivo Specifico 8.5 – Azione 8.5.5. Avviso “Attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la certificazione delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la mobilità transnazionale negli ambiti della “Green & Blue Economy ) e interesseranno le 4 edizioni del corso, con sede a Cagliari, Nuoro e Sassari.

Gli incontri vedranno alternarsi, in qualità di relatori, professionisti del settore legati al mondo del lavoro che, attraverso i loro interventi, offriranno ai corsisti strumenti e esperienze legate al mondo dell’imprenditorialità.

I primi seminari in calendario si terranno a Cagliari, 29 marzo e 17 aprile, e a Nuoro, 11 aprile e 10 maggio.

