I Carabinieri di Galtellì (Nu) hanno arrestato un 30enne del paese ogliastrino, già noto alle forze dell’ordine, per lesioni personali, minaccia e stalking. L’uomo ha cercato un compaesano 25enne intimandogli di lasciare una ragazza con la quale da poco aveva iniziato una frequentazione. Nel corso della lite ha afferrato una roncola, che aveva portato appresso, ed ha tentato di colpire il rivale alla testa. Solo grazie alla prontezza di riflessi del giovane si è solo sfiorata la tragedia.

Sul posto sono arrivato immediatamente i Carabinieri del paese allertato da una telefonata al 112 di alcune persone che avevano assistito alla scena, che lo hanno bloccato e portato in caserma. Per il giovane sono scattate le manette e una volta dichiarato in arresto è stato accompagnato, con l’accusa di lesioni personali, minacce e stalking al carcere “Badu ‘e Carros” di Nuoro a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

