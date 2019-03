I Carabinieri di Domusnovas hanno identificato e denunciato l’autore della rapina consumata lunedì mattina al negozio “Fu Hong Fang” gestito da cittadini cinesi.

Si tratta di un 25enne del paese dell’iglesiente con precedenti in materia di stupefacenti ed un arresto alle spalle Lunedì mattina, intorno alle 11,15 un una persona a volto travisato è entrata nel negozio e dopo aver puntato la pistola contro la titolare e la figlia 20enne, ha prelevato dalla cassa circa 400 euro. Nell’uscire dal negozio però, probabilmente incoraggiata dall’atteggiamento maldestro ed incerto del rapinatore, la ragazza ha ingaggiato una colluttazione con il malvivente, riuscendo quasi a bloccarlo. Il gesto coraggioso della 20enne ha permesso di repertare un paio di occhiali da sole, utilizzati per il travisamento, ma ha anche consentito ai militari di Domusnovas e dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Iglesias, di vedere il volto dell’autore della rapina.

Da subito era parso molto giovane, capelli rasati sui lati e tratti somatici particolari, tanto da concentrare da subito le ricerche su poche persone. Uno tra questi poi, è risultato essere il rapinatore, anche grazie ad una particolare bandana nera con l’immagine di un teschio: un abbigliamento che ha subito fatto pensare all’indagato. Durante la perquisizione domiciliare gli è stato sequestrato il telefono cellulare, all’interno del quale c’erano anche diversi “selfie” con cui si ritraeva con gli occhiali da sole usati per la rapina e la bandana con il teschio.

Le telecamere di sorveglianza del circondario avevano ripreso il momento in cui è giunto, molto disinvolto, al negozio e la sua successiva fuga in solitaria a piedi tra i canneti. Restano da chiarire però alcuni particolari ancora oscuri dell’intera vicenda. Sulla pistola in particolare il rapinatore ha riferito di averla gettata nel fiume scappando tra i canneti ma le accurate ricerche hanno dato esito negativo, avvalorando la tesi che l’abbia ceduta ad un complice.

