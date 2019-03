Dal 27 al 29 marzo torna in Sardegna RicicloAperto, l’appuntamento annuale di Comieco che apre le porte della filiera del riciclo di carta e cartone con l’obiettivo di mostrare ai cittadini come gli elementi di scarto si trasformino in nuove risorse grazie al gesto virtuoso del differenziare correttamente i materiali.

L’iniziativa rientra nella seconda edizione del Mese del riciclo di carta e cartone, la campagna nazionale promossa da Comieco, che anche quest’anno gode della collaborazione della Federazione della carta e della grafica, Assocarta, Assografici e Unirima e il patrocinio di Anci, di Progetto Economia Circolare di Confindustria, del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. In Sardegna nel 2017 sono state raccolte oltre 79mila tonnellate di carta e cartone, pari a oltre 45 chilogrammi per abitante, un dato che si avvicina a quello pro capite nazionale di 54,2 chili. Durante li tre giorni dell’iniziativa sarà possibile visitare la piattaforma di selezione Sardarec.

“La filiera del riciclo di carta e cartone in Sardegna ha grande potenziale con i suoi 32 impianti attivi in tutta la regione commenta Amelio Cecchini, presidente di Comieco – tra piattaforme di selezione e stabilimenti di produzione di carta e imballaggi, che danno nuova vita a oltre 24mila tonnellate di macero l’anno. La produzione annua di carta e cartone per imballaggi supera le 46mila tonnellate”.

Iniziative anche a Olbia: domani al Cinema Teatro Olbia si terrà uno spettacolo dedicato ai ragazzi delle scuole (con due turni, alle 9 e alle 11). L’evento rientra nel calendario di attività che svolge per il Comune la De Vizia, azienda che si occupa della raccolta differenziata. Una lavagna e una serie di parole chiave: da questi elementi parte il racconto del “Cartastorie”, lo spettacolo teatrale di Comieco (Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica) che porta alla scoperta della filiera del riciclo di carta e cartone, guidata dal giornalista e autore Luca Pagliari.

La platea sarà introdotta nel mondo della carta, materiale che si rigenera più volte, simbolo di una circolarità virtuosa in cui lo scarto diventa una preziosa risorsa.

Commenti

comments