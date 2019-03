A causa della possibile presenza di frumento e glutine, Migros richiama i suoi prodotti surgelati a base di pollo “Chicken Nuggets Aha!” e “Chicken Crispy Aha!”. I clienti che li hanno acquistati possono riportarli in un negozio della catena e ottenere il rimborso del prezzo di vendita. Nelle persone affette da allergia al frumento, scrive Migros in una nota odierna, sussiste il pericolo di una reazione allergica, mentre in quelle intolleranti al glutine, il consumo può provocare malesseri intestinali, dolori allo stomaco o mal di testa. La contaminazione è stata appurata durante un controllo interno.

La sensibilità a questi allergeni evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, porta a sintomi abbastanza gravi come difficoltà respiratoria, fiato corto, asma, tosse.

I sintomi che potrebbero essere scatenati in caso di allergia includono prurito e gonfiore a labbra, palato e gola, nausea o vomito, crampi e gonfiori addominali, diarrea, flatulenza, orticaria, difficoltà respiratorie e mal di testa.

In caso di reazione allergica grave si può avere a che fare con uno shock anafilattico, situazione caratterizzata da seri problemi respiratori e brusche cadute di pressione che può portare anche alla perdita di coscienza. Nel caso in cui compaiano sintomi di questo tipo è importante cercare subito l’aiuto di un medico. Da un punto di vista sanitario si tratta di una non conformità con un elevato indice di rischio per gli allergici o colori i quali presentano un’intolleranza al frumento e glutine.

Non ci sono problemi per tutte le altre persone che possono utilizzare senza problemi il prodotto.

Fonte: sportello dei diritti

