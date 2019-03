Nuovi contributi alle imprese oristanesi per diffondere cultura e pratica digitale. La Camera di Commercio di Oristano ha pubblicato il “Bando Voucher Digitali I4.0 2019”, nell’ambito del progetto “Punto Impresa Digitale”. Si tratta di contributi per le piccole e medie imprese a supporto di investimenti da destinare a servizi di formazione e consulenza e acquisto hardware per rendere sempre più capillare la cultura digitale. “I voucher verranno assegnati seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e in base a una procedura a sportello valutativo, sino ad esaurimento delle risorse disponibili, 17.500 euro – spiegano dall’Ente camerale -.

Avranno un importo unitario massimo di 10mila euro e l’entità dell’agevolazione concedibile non potrà superare il 50% delle spese ammissibili”.

