Prenderà il via il 18 luglio in Tribunale a Cagliari il processo per le quattro morti sospette registrate nel giugno del 2014 all’ospedale San Giuseppe di Isili.

Il Gup Cristina Ornano, come riporta un noto quotidiano, ha rinviato a giudizio il primario del reparto nel quale erano ricoverati gli anziani pazienti e il direttore sanitario della struttura, accogliendo la richiesta del pm Danilo Tronci che ipotizza il reato di omicidio colposo. In meno di 20 giorni erano morti in quattro, tutti anziani e tutti per “sepsi con insufficienza cardiocircolatoria e gravi squilibri idroelettrici in un quadro infettivo iniziale di colite sostenuto da Clostridium difficile”.

Da qui l’ipotesi della Procura di Cagliari che il contagio sia avvenuto per presunta negligenza, imperizia o imprudenza del rispetto delle linee guida della comunità scientifica. Precauzioni che, almeno secondo il pm Tronci, spettavano ai medici Giorgio Matzeu e Ferdinando Angelantoni, rispettivamente primario del reparto di Medicina e direttore sanitario del presidio ospedaliero. Entrambi sono difesi dall’avvocato Massimiliano Ravenna, che ha respinto le tesi accusatorie.

