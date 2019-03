La Dinamo Banco di Sardegna conquista la semifinale di Fiba Europe Cup al termine di una partita incredibile, con una rimonta dal -26 sul Pinar Karsiyaka.

Gli uomini di coach Pozzecco approcciano in maniera troppo soft al match e subiscono l’offensiva turca che trova subito il feeling con il canestro e scappa via fino al +26, condotta dalle incredibili prestazioni balistiche dei suoi. I giganti però non mollano e al rientro dall’intervallo lungo costruiscono la rimonta, canestro dopo canestro, affidandosi ai leader arrivati dalla panchina come Marco Spissu. Il Banco di Sardegna stacca il biglietto per la semifinale di Fiba Europe Cup che si disputerà con l’Hapoel Holon nella formula andata-ritorno il 10 e il 17 aprile, con l’andata in programma in Israele e il ritorno nelle mura amiche.

Pozzecco e i suoi uomini hanno scritto una nuova pagina di storia del club che centra per la prima volta una semifinale della competizione continentale.

Il commento a caldo di coach Gianmarco Pozzecco: “Faccio i complimenti al Pinar che ha giocato due quarti stratosferici, noi siamo partiti un po’ soft, senza energia e con poca unità di intenti. Domani a bocce ferme rifletteremo perché non siamo entrati in campo concentrati. Per la società è un risultato storico e noi tutti dobbiamo essere orgogliosi per il lavoro fatto”.

Il play sassarese Marco Spissu: “E’ stata una partita un po’ strana, avevamo forse la testa ancora in Turchia, nel secondo quarto abbiamo cambiato atteggiamento e penso si sia notato che volevamo vincere a tutti i costi, alla fine abbiamo pareggiato ma l’importante è aver passato il turno”.

