I Finanzieri della Tenenza di Iglesias (Su) hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di un’impresa del Sulcis operante nel settore del commercio di prodotti agricoli.

L’incrocio dei dati in possesso della Guardia di finanza ha consentito di rilevare che l’impresa è risultata essere evasore totale, avendo omesso di presentare le dichiarazioni ai fini delle imposte dirette, dell’Iva e dell’Irap per i periodi d’imposta dal 2013 al 2017.

L’opera di ricostruzione del reddito è stata effettuata sia attraverso l’esame della documentazione fiscale reperita all’avvio della verifica che attraverso l’utilizzo dello “spesometro”, database in cui sono contenuti tutti i dati relativi alle fatture emesse e ricevute da ogni contribuente titolare di partita Iva.

Le operazioni hanno consentito di rilevare l’occultamento di ricavi per 446.000 euro e l’evasione di imposta sull’Iva per un importo totale pari a 17.900 euro. L’impresa è stata segnalata all’Agenzia delle entrate per il recupero delle somme evase.

Commenti

comments