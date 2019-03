Attraverso una nota alla stampa la direzione dell’Aias conferma l’ispezione della Guardia di Finanza nella proprie sede “L’ispezione compiuta dalla Guardia di Finanza nella sede centrale, si tratta di un normale controllo della documentazione fiscale, come avviene in molte aziende private, per la quale siamo assolutamente tranquilli. Non abbiamo nulla da nascondere e restiamo pienamente fiduciosi sul buon esito del controllo fiscale”.

Ma fanno riferimento anche alla posizione dei sindacati: “Non ci spieghiamo come mai i Sindacati non capiscano che la società “Sas Domos” è quanto meno anomala in quanto nasce per sostituire un erogatore privato, quando invece la stessa ATS ha, nella sua organizzazione e nel suo organico, la possibilità di effettuare dall’interno tutte le prestazioni dell’erogatore privato”.

Anche oggi la Finanza si trova nella sede di viale Poetto per effettuare dei controlli.

