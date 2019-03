La Polizia di Stato ha arrestato B. F. 43enne di Siniscola, pluripregiudicato, per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella serata di ieri, intorno alle ore 22:10, è giunta una chiamata al 113 che segnalava una persona molesta in Via Flumentepido.

Un equipaggio della Squadra Volante, giunto sul posto, ha raccolto le dichiarazioni dei presenti che hanno raccontato di un uomo che pochi istanti prima si era introdotto nel condominio e, dopo aver raggiunto il terzo piano, aveva bussato insistentemente alla porta di un’abitazione, senza però ricevere risposta. L’uomo è poi uscito dal condominio e si è allontanato frettolosamente dimenticando sul pianerottolo un telefonino e due pacchetti di sigarette, ma a continuato a sostare nella zona.

Il 43enne, accortosi della presenza dell’equipaggio, ha tentato di allontanarsi ma è stato prontamente bloccato ed identificato.

Dai vari controlli l’uomo risulta sottoposto alla misura della sorveglianza speciale con l’obbligo di soggiornare nel Comune di Siniscola, l’obbligo di firma presso il comune di residenza e il divieto di uscire dalla propria abitazione dalle ore 21 alle 7 per tre anni come da sentenza del Tribunale di Cagliari. Inoltre, nel corso di questo mese, risulta denunciato quattro volte e arrestato due volte per il medesimo reato.

Dalla perquisizione personale è emerso che lo stesso, all’interno della tasca dei pantaloni, custodiva due involucri contenenti rispettivamente eroina e cocaina/crack per il peso di circa 5 grammi ciascuna e la somma di 100 euro, della quale non ha saputo fornire giustificazioni circa il possesso.

Trattenuto presso le camere di sicurezza, nella mattinata odierna sarà processato con rito per direttissima.

