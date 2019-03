Dopo la sosta per la Nazionale, torna in campo la serie A. Nella 29esima giornata, il Cagliari volerà a Verona, dove venerdì 29 marzo alle 20.30 al Bentegodi affronterà il Chievo. Prima della partenza e dopo la rifinitura mattutina, Mister Maran ha incontrato la stampa al centro sportivo di Assemini.

Subito il tecnico rossoblu parla del suo “ritorno a Verona”: “Torno in una piazza che mi ha dato tanto e a cui sarò sempre riconoscente. Ora penso al Cagliari ma è una partita diversa dalle altre. Dobbiamo portare a casa il più possibile da questa partita, per noi è una gara molto importante. Dobbiamo mettere in campo la stessa intensità delle ultime gare. Troveremo una squadra che proverà a non farci giocare, servirà tanta concentrazione”.

Maran parla poi dei convocati: “Gli Azzurri sono tornati carichi. Ma tutto il gruppo è particolarmente motivato in questo momento. Non sono convocati Pavoletti, Castro e Klavan, che, nonostante abbia recuperato, deve ancora ritrovare il ritmo. Pellegrini ha recuperato. Barella è un piacere allenarlo, ti stupisce ogni giorno Sa che può migliorare ancora e vuole farlo. Cacciatore e Srna hanno caratteristiche e fisicità differenti, ma entrambi spingono molto.

Conclude parlando dei suoi ragazzi: “Ho visto i ragazzi allenarsi a grandi ritmi per 15 giorni, ora quella carica va messa in campo. Cambiare rendimento in trasferta darebbe un valore assoluto anche a quello che abbiamo fatto in casa. La quota salvezza rischia di alzarsi un po’, lì dietro stanno correndo e dobbiamo farlo anche noi per liberarci presto di ogni pressione. Dobbiamo alimentare i sogni dei tifosi. Cagliari ha un grande futuro davanti: mi auguro che anche la questione nuovo stadio prosegua senza intoppi, se lo meritano i tifosi e se lo merita la città”.

Sono 24 i giocatori convocati dal tecnico Rolando Maran per la gara di domani sera contro il Chievo.

A dirigere la gara sarà Rosario Abisso di Palermo, coadiuvato dagli assistenti Alberto Tegoni di Milano e Matteo Bottegoni di Terni. Quarto ufficiale Ivano Pezzuto di Lecce.

Addetti al VAR Marco Piccinini di Forlì e Valentino Fiorito di Salerno.

