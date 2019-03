Anna Maria Fulghesu, ginecologa dell’Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari, è stata eletta presidente della Società Italiana di Ginecologia dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Sigia). Il prestigioso incarico è stato conferito per acclamazione alla docente di Ginecologia del Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell’Università di Cagliari, in servizio nel reparto di Ginecologia e Ostetricia del Policlinico “Duilio Casula” di Monserrato.

La professoressa Anna Maria Fulghesu, docente a Cagliari dal novembre 2000, sin dall’inizio del suo incarico ha organizzato un servizio, dapprima di Day Hospital e in seguito ambulatoriale, per un’assistenza integrata con i pediatri e i neuropsichiatri infantili, dedicata alle problematiche ginecologiche dalla prima infanzia e all’adolescenza.

Il servizio si dedica in particolare alla diagnosi di malformazioni, alterazioni metaboliche ed endocrine, tra cui iperandrogenismi e PCOS, che possono condurre ad alterazioni mestruali in età giovanile, ed in seguito ad insorgenza di obesità, sindrome metabolica ed anovularietà cronica.

