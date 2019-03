Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 28 marzo, a Cagliari.

Una Fiat punto, condotta da un cagliaritano di anni 78, nel percorrere via Boiardo in direzione via Todde, arrivato all’incrocio con via Tommaso ha investito un pedone, di Cagliari, che è stato soccorso e trasportato dal 118 presso l’ospedale Santissima Trinità in codice giallo.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi del caso.

