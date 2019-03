Un bambino di tre anni è morto travolto dalla fresa di un trattore agricolo in un terreno a Capo Comino, vicino a Siniscola (Nuoro). L’incidente è avvenuto verso le 17: il piccolo è morto sul colpo.

Sul posto sono arrivati i medici del 118 che nulla hanno potuto fare per salvargli la vita.

Sul posto i Vigili del fuoco e le forze dell’ordine per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente. Presente anche il magistrato di turno.

Era guidato dal nonno, un 58enne di Siniscola, il trattore sotto il quale è morto questo pomeriggio il bambino di tre anni, in un podere sulla Sp 72 tra Capo Comino e Irgoli, in provincia di Nuoro. Il piccolo si è allontanato dalla casa di campagna, dove la famiglia vive, per andare incontro al nonno che stava arando il terreno ma non è ancora chiara la dinamica dell’incidente.

I Carabinieri della Compagnia di Siniscola stanno effettuando i rilievi per cercare di capire se il nonno mentre lavorava abbia fatto salire a bordo del mezzo il bambino, magari per accontentarlo, o se l’uomo mentre lavorava non si sia reso conto che il piccolo girava intorno al mezzo.

A breve si procederà all’interrogatorio delle persone presenti in casa e dello stesso investitore. Dopo la disgrazia nel podere ci sono state scene strazianti dei parenti del piccolo. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore di Nuoro Giorgio Bocciarelli.

Commenti

comments