CHIEVO: BALLOTTAGGIO RIGONI-DIOUSSE’, PELLISSIER CI SARA’

Nel pomeriggio il Chievo ha comunicato la lista dei convocati per la partita di domani contro il Cagliari. Mimmo Di Carlo ha convocato 24 calciatori: ci sono Bani, Rossettini e Meggiorini, che si erano fermati precauzionalmente in settimana; c’è anche Rigoni, che se la giocherà con Diousse’ per una maglia da titolare, mentre Pellissier è disponibile al 100% dopo una settimana di lavoro con la squadra. Ancora assenti gli infortunati Schelotto, Seculin e Tomovc. Di Carlo alla vigilia ha parlato di Maran: “E’ un bravo allenatore che fa giocare bene le sue squadre. Il Cagliari è forte, ritroveremo vecchi amici ma in campo ognuno cercherà di raggiungere i propri obiettivi. Sono convinto che faremo una grande prestazione, vedremo i nostri giocatori in campo che daranno battaglia, da veri uomini duri”.

CAGLIARI: PAVOLETTI SQUALIFICATO, BALLOTTAGGIO CERRI-THEREAU

Sono 24 i giocatori convocati da Maran per la trasferta di domani sera a Verona contro il Chievo. Oltre agli infortunati di lunga data Castro e Klavan, sarà assente anche lo squalificato Pavoletti. Per la sostituzione del bomber livornese, reduce dal primo gol in Nazionale, accanto a Joao Pedro, è ballottaggio tra l’ex di turno Thereau e Cerri, che rientra dopo un lungo infortunio e non è dunque al top della condizione. Maran potrebbe anche puntare sul giovane bulgaro Despodov. In difesa, a destra, un altro ex Chievo, Cacciatore, è favorito sul croato Srna. A sinistra dovrebbe tornare titolare Luca Pellegrini.

Commenti

comments