Incidente stradale questa sera sull’asse mediano di scorrimento al km 7+280 in direzione Pirri.

Un 28enne cagliaritano, per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo della sua moto, una Ktm 690, ed è rovesciato al suolo, strisciando per circa 70 metri e restando così ferito.

Il giovane è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al P.S. dell’ospedale Santissim Trinità con assegnato codice giallo.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi del caso.

