I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Isili nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, hanno denunciato un uomo per guida in stato di ebbrezza sorpreso alla guida sotto gli effetti dell’alcool. Sottoposto ai test etilometrici il 50enne ha riportato tassi alcolemici superiori a quelli consentiti. Per lui, oltre alla denuncia è scattato anche il ritiro della patente.

Un altro automobilista, un 23enne, è stato invece denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere perché trovato in possesso, in orario notturno in pieno centro abitato di Orroli, di 1 coltello a serramanico tipo pattadese e di 1 tubo in ferro pieno di quasi 60 cm occultati all’interno dell’abitacolo.

