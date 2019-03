Nei giorni scorsi, l’ufficio di Presidenza del partito, presieduto da Tore Piana, ha confermato Giuseppe Cappai ex sindaco di Sant’Andrea Frius coordinatore provinciale del partito Energie Per L’Italia Sardegna per la provincia di Cagliari, nella stessa riunione è stato nominato il comitato promotore provinciale di Cagliari che affiancherà Giuseppe Cappai, che sarà composto da: Benedetta Leoni, Marino Contu, Massimiliano Boi.

Il nuovo direttivo, sta valutando in questi giorni la partecipazione alle elezioni comunali di Cagliari e degli altri comuni che andranno al voto il prossimo mese di Maggio.

