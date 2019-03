E’ previsto un flash-mob sit-in dei Gilet Gialli Sardi sabato 30 marzo di fronte all’ex Bussola lungomare Poetto di Quartu Sant’Elena dalle 10 alle 12.30.

“Questa manifestazione – si legge nella nota inviata alla stampa- vuole sensibilizzare e motivare tutti i Sardi a difendere i beni che appartengono a tutti loro per invitare le autorità competenti a intraprendere le dovute azioni riguardo a regolarità e legittimità di autorizzazioni rilasciate riguardanti la ristrutturazione/ricostruzione dell’ex Bussola sul lungomare Poetto di Quartu Sant’Elena e conseguente colata di cemento attualmente in atto nell’arenile a pochi metri dall’acqua”.

“Si ritiene che – conclude il comunicato – non siano state rispettate le seguenti leggi e normative in proposito: Convenzione sulle zone umide del mediterraneo denominata “Convezione di “ RAMSAR “ resa esecutiva in Italia dalla legge N.448/1976; Legge quadro sulle aree protette N.394/1991; Regolamento comunitario n. 725/2004 del Parlamento Europeo; Legge Regionale 23/1993 art.2 comma 1, lettera A, che vieta di edificare nella fascia dei 300 metri dalla battigia”.

