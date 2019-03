Dalle 10 alle 22, sulla piattaforma Rousseau si voterà per la selezione dei futuri candidati alle elezioni europee del 26 maggio. “Nei prossimi 5 anni – si legge in un post pubblicato ieri sul Blog delle Stelle – dovremo affrontare un ripensamento dell’Europa, affinché sia capace di rispondere alle esigenze dei suoi cittadini in materia di crescita economica sostenibile, di occupazione, di evoluzione dei modelli di lavoro, di ripristino ed estensione dei diritti sociali, di attenzione all’ambiente e ai cambiamenti climatici, di gestione dell’impatto delle tecnologie emergenti, di difesa dei diritti vecchi e nuovi”.

