“E’ un gesto chiaramente contro una amministrazione che sta tentando di rimettere ordine nelle vicende del paese, non ho mai avuto niente di personale con nessuno. Ma io non mi faccio intimidire, andrò avanti a fare il sindaco con onestà intellettuale e impegno”.

Così all’Ansa il sindaco di Lotzorai, in Ogliastra, Antonello Rubiu, dopo in raid vandalico nel suo frutteto alle porte del paese.

Antonello Rubiu è al secondo mandato e racconta l’operato dell’amministrazione: “Siamo impegnati a risolvere problemi annosi e a combattere i privilegi intollerabili perché è ora di cambiare. Ma questa non è una azione politica ben vista. Noi – avverte – continueremo a fare il nostro lavoro di cui si deve avvantaggiare tutta la comunità che è composta da gente onesta per il 99% dei casi. A chi si è macchiato di un tale gesto dico: ci dovete combattere politicamente con il dialogo non con gli atti intimidatori. Solo così potete dimostrare di essere cittadini seri e leali”, conclude.

