Ad Haiti, un piccolo paese, Bretaigne, che conta 7000 anime è privo di acqua, in quanto gli abitanti non possono realizzare un pozzo a causa della povertà in cui vivono e dei costi eccessivi per realizzarlo.

L’associazione la Rosa Rojas Onlus, che opera nel sociale e ha alle spalle già diversi progetti portati a termine, è attiva da diversi anni anche nell’isola caraibica.

L’obiettivo è raccogliere dei fondi da destinare al paese affinché si possa costruire un pozzo e tutti gli abitanti possano avere l’acqua.

Per questo motivo, La Rosa Rojas organizza una serata di divertimento, sabato 30 marzo a Villa Stelvio.

Dalle 19:00 si partirà con un’ora di lezione gratuita di Compa, un ballo di coppia, con musica Haitiana. Mentre dalle 20:00 si ballerà con la musica latino americana.

A seguire ci sarà un buffet con cibo etnico e la serata continuerà con dj-set.

