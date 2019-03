La Compagnia Carabinieri di Siniscola ha intensificato i controlli nella bassa Baronia a seguito dei gravosi fatti accaduti negli ultimi tempi.

Durante la settimana hanno effettuato numerose perquisizioni nelle abitazioni di alcuni residenti di Irgoli, Galtellì, Loculi e Onifai: in una casa di un 33enne galtellinese, i Carabinieri della Stazione di Galtellì, insieme al prezioso contributo delle Squadriglie Carabinieri di Iloghe e Monte Pizzinnu, hanno rinvenuto 160 grammi di marijuana. Nei suoi confronti è scattata una denuncia in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Altri quantitativi della stessa sostanza.

Altri sei giovani sono invece stati segnalati alla Prefettura di Nuoro per essere stati trovati in possesso di qualche grammo della stessa sostanza stupefacente, detenuta per uso personale.

