I Falchi della Squadra Mobile ieri hanno arrestato C.M., classe 1957 per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La polizia ha constatato che nell’area di Quartu Sant’Elena presso la strada comunale De Is Arenas vi era una fiorente attività di coltivazione e vendita di marjuana.

Dopo diversi appostamenti ed attività di sopralluogo i Falchi hanno localizzato il luogo di coltivazione nell’abitazione del 62enne, notato spesso muoversi con fare sospetto verso i rioni di Cagliari maggior traffico alla guida della sua auto, una Citroen C3 di colore nero.

I Falchi hanno perquisito l’uomo e la sua abitazione, dove hanno trovato, all’interno di uno sgabuzzino, diverse buste in plastica trasparenti con circa 3 kg di marjuana appena confezionata ed una macchina per il confezionamento in sottovuoto delle dosi da vendere ed 1 bilancino di precisione.

Mentre, nel giardino, racchiuse da un recinto, hanno trovato 61 piantine di Cannabis, sbocciate da poco con altezza di circa 5 cm ciascuna.

