Il comune di Cagliari comunica che in via Vivanet, nel tratto compreso tra la via Domenico Filia e la via Pessina, dalle ore 8 del 4/04/2019 alle ore 18 del 12/04/2019, per urgenti lavori di messa in sicurezza, sarà istituito del divieto di transito veicolare.

Sarà inoltre istituita nella via Domenico Filia, all’intersezione con la via Vivanet, la direzione obbligatorio a sinistra.