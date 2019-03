La Procura della Repubblica di Nuoro ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo sulla morte del piccolo Silvano Carta, il bimbo di 3 anni morto ieri dopo essere finito sotto la fresa del trattore guidato dal nonno, Tore Marteddu, 58 anni di Siniscola (Nuoro). Per il momento non ci sarebbe nessun iscritto nel registro degli indagati.

Il sostituto procuratore di Nuoro Ireno Satta, titolare dell’inchiesta, non ha ancora disposto l’autopsia del piccolo, il cui corpicino si trova nell’obitorio dell’ospedale San Francesco di Nuoro a disposizione del magistrato. Una tragedia troppo grande quella che ha colpito la famiglia del piccolo Silvano e che ha buttato nella disperazione il nonno: l’uomo avrebbe confessato ai Carabinieri della Compagnia di Siniscola di non essersi accorto del piccolo intorno al mezzo.

Il bambino infatti sarebbe sfuggito al controllo della mamma che si trovava nella casa a pochi metri dove si festeggiava il compleanno del fratellino. Per domani il sindaco di Siniscola, Gian Luigi Farris, ha proclamato il lutto cittadino.

