Dopo gli Snarky Puppy (attesi a Fordongianus il 18 luglio), il festival Dromos svela un’altra carta della sua 21/a edizione, in programma tra Oristano e altri centri della provincia: il 3 agosto Fiorella Mannoia sarà in concerto alle 21.30 in piazza Cattedrale a Oristano per l’unica tappa sarda del tour all’insegna del nuovo disco “Personale”, in uscita proprio oggi: tredici brani inediti, tredici storie che raccontano consapevolezze e prese di coscienza, riflessioni su se stessi, sull’umanità, sulla vita e sui sentimenti, in tutte le loro sfaccettature, e molto altro ancora.

Un album che è anche – come afferma la cantante romana – una “piccola e umile ‘personale'”, come recita il titolo. I biglietti si possono acquistare su www.ticketone.it e nei punti vendita del circuito BoxOffice Sardegna. Un posto nel primo settore costa 40 euro, 30 nel secondo. Altre notizie e aggiornamenti sul sito www.dromosfestival.it e alla pagina www.facebook.com/ dromosfestivalsardegna.

