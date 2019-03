Una tartaruga spiaggiata è stata trovata stamani in località Via del Plumbago di Porto Rotondo (Olbia, Ss).

I militari della Delegazione di Spiaggia della Capitaneria di Porto di Olbia sono immediatamente intervenuti sul posto e constatando che la tartaruga era ancora viva e in buone condizioni. I militari hanno quindi sorvegliato la testuggine ed hanno contattato il personale dell’Area Marina Protetta di Tavolara che ha inviato due biologi marini per effettuare verifiche sull’esemplare. La tartaruga, della specie “caretta caretta”, comune in tutto il mondo, ma minacciata nel Mediterraneo a causa della forte antropizzazione delle coste e del crescente traffico marittimo, è risultata avere un’età tra i 12 ed i 15 anni e misurava 55 cm si lunghezza e 49 di larghezza. All’ispezione visiva non è risultata avere lesioni gravi.

I biologi hanno quindi provveduto a trasferire l’esemplare presso la clinica “Duemari” di Oristano dove gli saranno prestate le necessarie cure. Sul posto anche i Carabinieri di Porto Rotondo e la Guardia Forestale Regionale.

