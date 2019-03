Al Bentegodi il Chievo parte forte ma va quasi subito sotto al primo affondo del Cagliari.

Alla fine del primo tempo è 0-3 con le reti di Pisacane, Joao Pedro e Ionita.

Chievo vicino al gol con Stepinski, che colpisce il palo, ma in 10 dal 52′ per l’espulsione di Depaoli, a quel punto tutto in salita per la squadra di Verona.

I GOL

Chievo-Cagliari 0-3: al 43′ pt Ionita di testa, in tuffo, corregge a rete su perfetto traversone dalla corsia destra di Cacciatore.

Chievo-Cagliari 0-2: 33′ pt azione devastante di Barella, che dalla propria tre quarti avanza, assist per Joao Pedro che raddoppia.

Chievo-Cagliari 0-1: 16′ pt, sugli sviluppi diun corner da sinistra, Pisacane irrompe in area e di testa fa centro, traversa-rete

