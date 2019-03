Quattro milioni e mezzo di ricavi non dichiarati e 400mila euro di violazioni sull’Iva.

Il titolare di una concessionaria di auto di lusso usate di Olbia è accusato di una maxi evasione fiscale.

L’uomo, italiano nato in Germania e residente nel sud Sardegna, aveva scelto la Costa Smeralda come mercato di riferimento della sua attività, che comunque spaziava in tutta l’isola e anche oltre mare, soprattutto nel nord Italia.

La Guardia di finanza di Sassari ne ha sequestrate otto: tra cui una Ferrari F430, una Lamborghini Gallardo, una Porsche Boxster, due Bentley Continental e una moto MV Agusta.

Il provvedimento è stato disposto dal giudice di Cagliari, Ermengarda Ferrarese, in seguito alla richiesta formulata alla sostituta procuratrice di Cagliari, Maria Virginia Boi, dai finanzieri.

Secondo la Gdf l’impresa, pur presentando regolarmente le dichiarazioni fiscali, indicava importi irrisori rispetto al suo giro d’affari.

