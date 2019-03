Con il vice Commissario del Nord Sardegna Dario Giagoni, affiancato dai neo consiglieri del collegio di Sassari Ignazio Manca e Michele Pais, la Lega con tutti i suoi coordinatori e simpatizzanti ha sfilato oggi per le vie del centro storico insieme alla polizia.

“Dopo l’increscioso episodio del ferimento di due agenti ad opera di un clandestino gambiano, espulso poi in tempi rapidissimi grazie al decreto Salvini, ci sentiamo di dover dimostrare la nostra solidarietà alle forze dell’ordine – spiegano gli esponenti del Carroccio – Purtroppo Sassari non era nuova a questo tipo di situazioni, noi della Lega diciamo basta. I nostri cittadini meritano sicurezza, meritano di vivere la loro città in tutta serenità e questo è per noi un punto basilare che dovrebbe prendere avvio da tale vicenda. Sassari è stanca, non vuole più sottostare a chi le fette di prosciutto dagli occhi non vuole proprio togliersele”.

Secondo i legisti, la manifestazione deve essere letta “non come protesta contro qualcuno in particolare, ma a favore di coloro che giorno dopo giorno lavorano al servizio della comunità per garantirci ordine, legalità e sicurezza; a mostrare solidarietà verso coloro che spesso si trovano a fronteggiare situazioni poco piacevoli ma che rimangono in prima linea per tutelarci: gli agenti di polizia”.

