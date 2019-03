Cagliari, al Poetto la marcia gialla per l’endometriosi

Per molti è una perfetta sconosciuta, eppure colpisce in Italia 3 milioni di donne: 1 su 8 e nel mondo ben 150 milioni le donne affette da questa malattia.

L’endometriosi è una malattia femminile cronica, subdola e spesso devastante.

Gli stessi medici la conosce poco, per questo hanno difficoltà a riconoscerla e spesso la diagnosi arriva dopo 10 anni di sofferenze inspiegabili.

La vita di chi ne è colpita, cambia radicalmente. La donna si sente sola, smarrita, con l’autostima sparisce e i rapporti sociali, la vita di coppia e il lavoro messi a dura prova.

In concomitanza con la “Worldwide Endomarch” , la marcia di Roma del 30 marzo anche Cagliari organizza la sua marcia per sostenere la causa Endometriosi Sardegna, ecco le immagini della sfilata in giallo delle donne al Poetto di Cagliari per sensibilizzare l’opinione pubblica verso questa patologia, perché l’endometriosi c’è, esiste.

