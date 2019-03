I Carabinieri della Compagnia di Nuoro hanno arrestato un pregiudicato 34enne di Nuoro, per evasione, ricettazione, danneggiamento, guida senza patente, rifiuto di sottoporsi all’accertamento etilometrico, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

La notte brava dell’uomo è iniziata con l’evasione dalla sua abitazione dove si trovava agli arresti domiciliari da ottobre scorso per aver rubato un’auto. I Carabinieri al momento del controllo, non lo hanno trovato a casa e hanno attivato subito le ricerche in città. Contemporaneamente una giovane ha presentato la denuncia del furto di una Fiat Punto che, mentre tornava a riprenderla dal parcheggio, si è accorta che le era stata rubata. Nel pomeriggio dello stesso giorno, un Carabiniere libero dal servizio passando in via Repubblica ha chiamato i colleghi richiedendo l’intervento di una pattuglia perché aveva visto un uomo che aveva provocato un incidente andando a sbattere contro una macchina regolarmente parcheggiata e senza andare a verificare quali danni avesse provocato. L’uomo ha tentato di allontanarsi ma è stato bloccato dal militare e da una pattuglia che ha riconosciuto l’evaso e l’autovettura rubata che sin dalla notte prima stavano cercando.

Il 34enne ha quindi tentato di scappare nuovamente danneggiando l’auto di servizio dei Carabinieri senza però riuscirci. I militari hanno quindi sentito l’alito vinoso del pregiudicato e lo invitato a sottoporsi all’esame dell’etilometro, ma l’uomo si è rifiutato. Il 34enne è stato quindi identificato e arrestato per evasione, ricettazione dell’auto rubata, danneggiamento della macchina dei Carabinieri, guida senza patente e in stato di ebbrezza, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Dopo le formalità di rito è stato portato nel carcere nuorese di Badu ‘e Carros.

Commenti

comments