Un feto di 2 metri e 40 circa in via di decomposizione, probabilmente a causa di un aborto, e diversi chili di plastica.

E’ quanto è stato trovato nello stomaco della giovane femmina di capodoglio di otto metri ritrovata morta due giorni fa nella spiaggia di Cala Romantica, a Porto Cervo. La scoperta, comunicata su Facebook da Luca Bittau della onlus SeaMe, che si occupa di tutela della risorsa marina, è stata fatta dai veterinari dell’Istituto Zooprofilattico di Sassari e della Facoltà di Veterinaria di Padova. Nella pancia del capodoglio, in particolare, sono stati trovati, come spiega Bittau, “tubi corrugati e anche dei sacchetti dove è ancora possibile leggere il codice a barre. Siamo rimasti tutti un po’ sgomenti nel vedere tutta questa plastica dentro lo stomaco di questo animale. Sicuramente rappresenterà un monito per quello che noi stiamo facendo a questi animali, al nostro mare e a noi stessi”.

