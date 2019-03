Ieri notte i Vigili del Fuoco del distaccamento di Carbonia sono intervenuti intorno alle 22,30 insieme agli operatori del 118 per un incidente sulla Strada Provinciale 2, in agro di Villamassargia, dove per cause ancora da accertare un’auto è uscita di strada ribaltandosi.

La donna alla guida è rimasta ferita ed è stata estratta dall’abitacolo e affidata agli operatori del 118. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale.

Sul posto anche i Carabinieri per gli accertamenti e rilievi.

