Dall’astrouovo all’elephant egg: la tradizione dell’uovo di Pasqua si aggiorna con creatività. Ecco sei nuove creazioni artistiche del Pastry Chef Galileo Reposo per il marchio Peck, alta pasticceria per dare vita a delle vere opere d’arte in cioccolato.

Le Uova di Pasqua di Peck sono realizzate a mano negli storici laboratori di via Spadari: creazioni capaci di reinterpretare la tradizione con eleganza, ma anche leggerezza e originalità. Tutte le uova di cioccolato di Peck sono realizzate con un blend di fave di cacao provenienti da piantagioni equatoriali, con una percentuale del 55% per quelle fondenti e del 35% nella versione al latte.