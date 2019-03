Un cestino galleggiante ‘acchiappa plastica’ in grado di recuperare oltre 500 chili di rifiuti plastici dal mare ogni anno è stato posizionato nella Marina di Genova a Sestri Ponente grazie a un progetto di salvaguardia dell’ambiente portati avanti da Coop e LifeGate. Il nome del dispositivo è ‘Seabin’, prodotto dall’azienda francese Poralu Marine su brevetto australiano e diffuso da LifeGate, società che incentiva le aziende a intraprendere percorsi di sostenibilità. Si tratta di un vero e proprio cestino che, galleggiando a pelo d’acqua, ‘cattura’ i rifiuti che incontra, dai più grandi fino alle microplastiche, mentre una piccola pompa espelle l’acqua filtrata. È in grado di lavorare 24 ore su 24, sette giorni su sette, pompando fino a 25.000 litri d’acqua marina all’ora.

Presenti all’inaugurazione il presidente di Ancc-Coop Stefano Bassi, il presidente di Coop Liguria Francesco Berardini, il direttore scientifico di LifeGate Simone Molteni, il responsabile della Poralu Marine Simone Germano e l’amministratore delegato della Marina Genova Giuseppe Pappalardo. Un evento nell’ambito della quarta assemblea dell’Associazione nazionale cooperative di consumatori-Coop in programma ai Magazzini del Cotone di Genova. “Abbiamo accolto favorevolmente la proposta di collaborazione con LifeGate – spiega Bassi – Ci piace lasciare un segnale della nostra presenza nella città di Genova che abbiamo scelto come sede della nostra assemblea anche per testimoniare la nostra vicinanza a una città duramente colpita dal crollo del ponte Morandi”.

“La scelta di collocare il ‘Seabin’ a Sestri Ponente è particolarmente coerente, perché parliamo di un territorio nel quale la cooperazione è da sempre molto radicata e dove ha sede il nostro Centro regionale di Orientamento ai consumi, – sottolinea Berardini – che ogni anno coinvolge oltre 30 mila persone”. “Con questa installazione, la seconda a Genova, sono 5 in totale i ‘Seabin’ collocati nel Mar Ligure, gli altri operano a Varazze, Santa Margherita Ligure, Portofino e al Museo del Mare di Genova. Siamo lieti – spiega Molteni – che Coop abbia condiviso con noi l’importante sfida nella lotta all’inquinamento da plastica nei mari aderendo al progetto ‘LifeGate PlasticLess’, un’iniziativa concreta che ha l’obiettivo di sconfiggere una reale minaccia per l’intero ecosistema, per fortuna sta crescendo nelle aziende la consapevolezza rispetto ai problemi ambientali globali”. Soddisfazione è stata espressa dall’amministratore delegato di Marina Genova, Pappalardo: “Questa azione segna l’avvio di un percorso, nei prossimi mesi saranno installati altri cestini per rendere i nostri specchi acquei liberi da plastica”.

