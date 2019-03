Una delegazione di pastori, con tanto di maglietta bianca per evidenziare che la vertenza sul prezzo del latte e del tavolo di filiera è senza colori, sarà a Cagliari martedì 2 aprile, in occasione dell’arrivo del vicepremier Matteo Salvini, invitato a un’assemblea di Coldiretti alla Fiera, e del ministro delle Politiche Agricole, Gian Marco Centinaio, che nella stessa giornata parteciperà al congresso regionale della Legacoop al Thotel.

“Ribadiamo che il ministro Salvini sta arrivando nell’Isola per la riunione di un sindacato e non per incontrare i pastori che non sono stati invitati – dice Gianuario Falchi, anche a nome degli altri due portavoce degli allevatori Nenneddu Sanna e Andrea Mulas -. La vertenza latte è cominciata autonomamente nelle campagne senza i sindacati e senza bandiere né colori e così si concluderà quando si arriverà alla fine di questa vertenza. Le due delegazioni dei pastori confermeranno questa linea d’azione sulla quale stiamo portando avanti non solo la lotta per un prezzo più equo del latte, ma anche una battaglia per la riforma dell’intera filiera e per una remunerazione più giusta di altri prodotti del comparto ovi-caprino, come nel caso degli agnelli per la macellazione”.

