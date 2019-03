I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cagliari sono intervenuti intorno alle 19,15 circa per un incidente stradale in via San Gemiliano nel comune di Sestu (Ca) dove per cause ancora da accertare un’auto si è ribaltata uscendo di strada.

Non si hanno notizie del conducente o altri eventuali occupanti dell’auto. I Vigili del Fuoco hanno provveduto ad effettuare la ricerca di persone nei paraggi dove è accaduto l’incidente. Sul posto in via precauzionale anche gli operatori sanitari del 118 e i Carabinieri per gli accertamenti e i rilievi di legge.

