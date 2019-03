Incidente stradale questa sera in viale Marconi, intorno alle 18:30 una Dacia Sandero guidata da una donna di 52 anni di Guasila immetendosi nel viale Marconi dal parcheggio del supermercato Lidl si è scontata con una BMW che percorreva la via in direzione Quartu Sant’Elena.

Il conducente della Bmw, un uomo di 53 anni di Cagliari ha avuto la peggio ed è stato trasportato all’ospedale con i mezzi del 118.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi del caso.

