La settimana annuncia cambiamenti nella vita sentimentale dei segni di fuoco, che potranno portare litigi e situazioni poco piacevoli a causa di divergenze di opinioni. Sul fronte lavorativo potrebbero esserci invece buone occasioni per ottenere ottimi risultati sia per chi lavoro in proprio che per chi insegue la carriera professionale. Passione alle stelle per i segni d’acqua, ci saranno incontri importanti ed intense emozioni, e sia single che coppie potranno realizzare molti sogni che finora hanno tenuto nel cassetto. La settimana inizia con qualche incertezza per i segni d’aria, la gelosia potrebbe insidiare le relazioni e i sospetti di un tradimento potrebbero minare anche i rapporti di lunga data. Occhi e orecchie aperti quindi, ma attenti ai fraintendimenti. Settimana di grande forza per i segni di terra, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Chi ha avuto delle discussioni con la persona amata riuscirà a trovare un nuovo equilibrio e anche se sul lavoro potranno esserci degli ostacoli non saranno insormontabili. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: la settimana per i nati del segno si prospetta con qualche nuvola sul fronte amoroso. I toni potrebbero alzarsi anche per cose di poco conto ma ciò potrà essere d’aiuto per avere un chiarimento definitivo col partner. Sarà bene che i single ascoltino attentamente le emozioni del cuore, potrebbero rivelarsi irresistibili.

Lavoro: in questa settimana gli Ariete potranno avvertire un po’ di stress, soprattutto nelle giornate di venerdì e sabato. Sarete però inflessibili e continuerete a lavorare, convinti che non è il caso di fermarvi. Mercurio nel vostro segno vi regalerà delle grandi occasioni che però dovrete saper cogliere al volo.

Toro

Amore: le prime giornate della settimana cominceranno con una Luna opposta per il Toro. La negatività si rifletterà inevitabilmente sull’ambito familiare, ma le cose andranno meglio a cominciare da mercoledì. Per quanto riguarda l’amore non mancherà la passione per le coppie che stanno insieme da tempo e anche i single faranno incontri interessanti.

Lavoro: questa settimana gli astri sono poco concilianti sulla sfera lavorativa, ad eccezione di mercoledì, unica giornata più favorevole. L’umore dei nati del segno probabilmente non sarà dei migliori e il carattere burbero e scontroso non farà fatica ad emergere.

Gemelli

Amore: Mercurio regalerà belle novità questa settimana ai Gemelli. Nuovi incontri per i single sono in arrivo, ma anche l’intesa tra le coppie è al top e il futuro sul fronte amoroso si presenta roseo. In salita anche l’eros, sarete sensuali e affascinanti, il partner non vi resisterà e chi ha voglia di fare conquiste non farà alcuna fatica.

Lavoro: i nativi del segno saranno energici e pieni di voglia di fare. E’ il momento buono per sfruttare questi transiti positivi, che potranno essere determinanti per gettare le basi per il futuro. Giovedì e venerdì risentirete di un po’ di stress, ma attenzione a non cedere al nervosismo, spetta a voi tenere tutto sotto controllo.

Cancro

Amore: anche se le questioni lavorative non vi daranno molti pensieri, rispetto alle scorse settimane sarà il focolare domestico a dare maggiori preoccupazioni. Alcuni del segno dovranno accettare qualche compromesso pur di mantenere un ambiente familiare tranquillo. Settimana positiva per i single, alcuni incontri potrebbero essere fatidici.

Lavoro: Marte in opposizione al segno comporterà qualche insoddisfazione nell’ambito professionale. Dovrete continuare a credere in voi stessi e a non perdere fiducia nelle vostre capacità, presto qualcosa potrebbe cambiare. Sabato e domenica saranno le giornate più esposte al nervosismo, cercate di prendere le cose alla leggera.

Leone

Amore: in amore potreste avere del filo da torcere ed essere esposti a litigi e situazioni poco piacevoli. Lunedì una divergenza di idee col partner potrà minare l’armonia, e saranno tante le domande che potrebbero sorgere sulla natura dei vostri sentimenti. Per fortuna da mercoledì la situazione migliorerà, e anche i single potranno trascorrere un weekend romantico.

Lavoro: settimana totalmente favorevole sul fronte lavorativo. Ci saranno tante occasioni per aumentare la clientela se siete in proprio, ma anche per chi insegue la carriera professionale gli astri riservano risultati eccellenti e traguardi importanti.

Vergine

Amore: la settimana vi regalerà grande forza per quanto riguarda i sentimenti. Chi ha avuto delle discussioni con il proprio partner negli ultimi tempi finalmente potrà ritrovare il giusto equilibrio. Lunedì e martedì saranno le giornate migliori per fare progetti di coppia, mentre i single che non avranno voglia di legarsi troveranno tanti spunti per divertirsi e mantenere al contempo la loro libertà.

Lavoro: sul lavoro potreste avere qualche ostacolo nella parte centrale della settimana, che riuscirete a superare con grande successo. Sarete comunque molto impegnati e non vi tirerete indietro anche a ritmi di lavoro stressanti. Per fortuna il fine settimana vi concederà una tregua.

Bilancia

Amore: l’inizio settimana potrebbe essere burrascoso a causa di un atteggiamento ambiguo del partner. I nati del segno potrebbero diventare diffidenti e la gelosia potrebbe insidiare la relazione. I dubbi proseguiranno fino a fine settimana, quando all’improvviso tutto vi apparirà chiaro. Chi invece è single e ha chiuso da poco una relazione, riuscirà a trovare più tempo da dedicare a sé.

Lavoro: chi ha avuto complicazioni sul lavoro vivrà una settimana più serena. Gli eventi saranno favorevoli alle collaborazioni e i colleghi faranno affidamento alle vostre risorse e capacità. Stimolerete fiducia e grinta e sarete di esempio per molti, che vi seguiranno con piacere nei vostri progetti.

Scorpione

Amore: la settimana comincerà molto bene per i nati del segno, la Luna in congiunzione sarà in grado di regalarvi delle belle emozioni. Con il partner potreste avere qualche piccola incomprensione, ma sarete aperti al dialogo e questo contribuirà ad avere chiarimenti rapidi. I single potranno fare delle conoscenze che potranno significare molto, potranno anche esserci colpi di fulmine inaspettati.

Lavoro: la fase lavorativa che state attraversando è sicuramente un po’ delicata, ma stare a testa bassa quando le cose non vanno bene non giova. Meglio reagire e rimettersi in gioco, proponendosi anche a chi ha detto no, magari mostrando le proprie capacità. Perseverare nella ricerca è importante per trovare soluzioni ai problemi.

Sagittario

Amore: questa settimana l’amore sarà predominante e per alcuni del segno stanno accadendo delle vere e proprie trasformazioni. I nativi daranno sfogo al cambiamento mostrandosi più attenti alle esigenze del partner e avranno tutte le intenzioni di proteggere una storia a cui tengono molto. I single dovranno dedicare più tempo ai familiari e agli amici più cari.

Lavoro: nella vostra vita lavorativa arriveranno delle grandi soddisfazioni inaspettate e saranno in molti a riconoscere in voi delle qualità. Fate attenzione a prendere gli impegni che siete in grado di rispettare, per non avere noie o grattacapi.

Capricorno

Amore: finalmente vi siete lasciati alle spalle un periodo molto sfiancante. Questa settimana ritroverete un po’ di serenità soprattutto a livello sentimentale e nella mattinata di giovedì potrebbero accadere delle cose splendide, sia per chi è in coppia che per i single. Sabato e domenica saranno però le giornate più fortunate.

Lavoro: durante questa settimana in nati del segno potranno godere di benefici influssi nell’ambito lavorativo, anche se inizialmente qualcosa potrebbe far pensare il contrario. Evitate di farvi prendere dall’ansia anche se ci saranno incomprensioni con i colleghi, tutto si sistemerà.

Acquario

Amore: qualche piccolo dubbio si insinua nella vostra vita amorosa, ma questo non vuol dire che per forza di cose ci sia una relazione compromessa, solo che dovete prestare più attenzione a questo aspetto della vostra vita. Marte invita a fare una lista delle vie da seguire per non sbagliare. I single potrebbero essere presi da una certa inquietudine, che potranno placare con attività piacevoli che voi ben sapete.

Lavoro: nonostante l’ambito lavorativo abbia regalato soddisfazioni economiche nell’ultimo periodo i nativi farebbero bene a non spendere eccessivamente denaro per cose frivole. Meglio tenere sotto controllo gli investimenti e rimandarli a momenti più opportuni.

Pesci

Amore: la settimana si apre con una Venere a gonfie vele, che preannuncia impeti di grande passione per i Pesci. Anche gli incontri meno importanti a prima vista potrebbero regalare emozioni intense, e i single non dovranno fare altro che cogliere il momento giusto. Le coppie potranno fare progetti di matrimonio.

Lavoro: i nati del segno trascorreranno una settimana positiva sotto molti aspetti, e quello lavorativo è tra questi. Se state aspettando una bella notizia arriverà. Per quanto riguarda contratti e accordi importanti, se potete cercate di temporeggiare.

