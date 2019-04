“C’era una modesta casetta e molto verde, lì, in riva al mare di Solanas, frazione di Sinnai (CA). Ora c’è un cantiere, non si nota il necessario cartello ‘inizio lavori’, ma una costruzione in corso a più piani. Sarà autorizzata?”. E’ la domanda che si pone e che pone, attraverso un comunicato stampa, il Gruppo d’Intervento Giuridico onlus, circa dei lavori in atto in una frazione di Sinnai, Solanas.

L’associazione ecologista Gruppo d’Intervento Giuridico onlus ha inoltrato lunedì 1 aprile 2019 una specifica istanza di accesso civico e informazioni ambientali proprio per sapere se sussistono le autorizzazioni amministrative di legge: richiesti la Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Cagliari, il Servizio regionale Tutela Paesaggistica e Vigilanza Edilizia, il Comune di Sinnai.

L’area è contigua alla spiaggia ed è tutelata con vincolo paesaggistico (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.), nonché con vincolo di conservazione integrale (art. 10 bis della legge regionale n. 45/1989 e s.m.i.,). “In ogni caso – conclude la nota – non si tratta di edilizia sobria e consona al contesto urbanistico-ambientale”.

Commenti

comments